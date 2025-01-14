حسام حبيب يوجّه رسالة لتامر حسني

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حرص الفنان حسام حبيب على توجيه رسالة حب وتقدير واعتزاز للنجم تامر حسني، على خلفية إطلاق الأخير أغنيته الجديدة "مابيتنسيش".حيث نشر حبيب عبر خاصية "الستوري" في صفحته الشخصية على "إنستغرام"، كلمات نابعة من القلب وجّهها لحسني وجاء فيها:"أنا بكتب كلمتين من قلبي مش عارف هي مباركة ولا شكر ولا درس وبداية جديدة لجيل أنا فخور إني أكون منه، أخواتي وأصحابي تامر أنت من زمان وأحلامك وأفكارك كانت دايماً تخص جيلك ودايما كنت بتتكلم معانا من وإحنا صغيرين باسم جيلنا مش باسم تامر بس إنت حلمت لجيلك وعلشان كده أنا فعلاً فهمت يعني إيه نجم الجيل كنت زمان فاهم إن المقصود بيها إنك الأنجح وده حقيقي، لكن النهارده فهمت".وأضاف حبيب ذاكراً الفنان رامي صبري:"النجم الثاني أخويا وصاحب أجمد صوت وإحساس (رامي) كان دايماً بيقولي: أنا بحلم وعندي هدف... أنتم فرّحتوني وامتعتوني وخليتوني أفتخر إني من الجيل ده... شكراً إنكم فتحتم نفسي وخلّيتوني أحب المزيكا يمكن أكثر من الأول يا جيل جامد وجامد قوي".وردّ النجم تامر حسني قائلاً: "حبيبي يا حسام، إيه الكلام الجميل ده، طول عمرك محترم وإنسان نضيف وفنان كبير... لو استفزناك بجد، يلا ارجع زي الأول وأكثر. ارجع متّعنا بأغانيك الراقية الجميلة والمزيكا الأجمل، لأن ليك جمهور كبير بيستنى شغلك، وأكيد ليهم حق عليك". (لها)