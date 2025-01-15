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فنون ومشاهير
بعد معاناة طويلة مع السرطان... رحيل ممثلة شهيرة تركت بصمة واضحة في عالم الدراما (صورة)
Lebanon 24
15-01-2025
|
10:14
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صُدم الوسط الفني التركي بخبر وفاة الممثلة بادية إينار أوزتيب Bedia Ener Öztep، التي غادرت عالمنا مساء أمس عن عمر يناهز 70 عامًا، بعد صراع طويل مع مرض السرطان. جاء إعلان الخبر على لسان ابنها، الذي نشر عبر خاصية القصص على حسابه في إنستغرام قائلاً: "وداعًا... لقد أصبحتِ ملاكًا."
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تُعتبر بادية إينار من أبرز نجمات الشاشة التركية، وقد تركت بصمة واضحة في عالم الدراما من خلال مشاركتها في العديد من الأعمال الناجحة التي لاقت استحسان الجماهير. ومن أبرز هذه الأعمال: الأوراق المتساقطة - أحد أشهر المسلسلات التركية، والذي حقق نجاحًا كبيرًا وصدى واسعًا بنسب مشاهدة مرتفعة. وهذه أعمال أخرة شاركت فيها: حكاية جزيرة، العشق المشبوه، اسمعني، اللهيب.
ويعتبر مسلسل الأوراق المتساقطة بمواسمه الخمسة من أكثر الأعمال مشاهدة في تركيا، وفي العالم العربي حيث دبلج للعربية وحقق نجاحا جماهيريا كبيراً. (ET بالعربي)
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