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فنون ومشاهير
بلوك جديد.. أول صورة لـ "تيم حسن" من كواليس عمله المقبل في رمضان شاهدوها
Lebanon 24
15-01-2025
|
16:21
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تداولت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية صورة للنجم السوري تيم حسن من كواليس عمله المقبل في رمضان 2025، حيث ظهر فيها بلوك جديد وهو يرتدي شاربًا طويلًا.
وتدور أحداث العمل في إطار شعبي سوري على مدار 30 حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب تيم حسن، كاريس بشار، منى واصف، أنس طيارة، ومحمد حداقي، ومجد فضة، وآخرون، والعمل من تأليف عمر أبو سعدة، وإخراج سامر البرقاوي.
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