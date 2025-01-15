بلوك جديد.. أول صورة لـ "تيم حسن" من كواليس عمله المقبل في رمضان شاهدوها

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وتدور أحداث العمل في إطار شعبي سوري على مدار 30 حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب تيم حسن، كاريس بشار، منى واصف، أنس طيارة، ومحمد حداقي، ومجد فضة، وآخرون، والعمل من تأليف عمر أبو سعدة، وإخراج سامر البرقاوي.