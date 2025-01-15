بعد تعرضه للطعن 6 مرات داخل منزله... ممثل شهير يخضع لعملية جراحية عاجلة (صورة)

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في حادث أثار صدمة واسعة، تعرض نجم بوليوود سيف علي خان للطعن 6 مرات، منها جرحان عميقان، وذلك داخل منزله في منطقة باندرا خلال الساعات الأولى من صباح الخميس.الجاني الذي لم تُعرف هويته بعد، كان قد اقتحم المنزل في محاولة سطو انتهت بمواجهة عنيفة مع سيف. ومن بعدها، تم نقل سيف علي خان إلى مستشفى ليلافاتي في مومباي عند الساعة 3:30 صباحًا، حيث خضع لجراحة عاجلة.بحسب التقارير الأولية ، سيف علي خان خارج دائرة الخطر الآن. ووفقًا لتصريحات الشرطة، فإن المشتبه به دخل منزل النجم حيث وقعت مواجهة مباشرة بين الطرفين أدت إلى إصابة سيف بطعنات متعددة. وأكدت مصادر أمنية أن بعض أفراد عائلة سيف كانوا في المنزل وقت الحادث.شرطة مومباي سارعت بفتح تحقيق مكثف لتعقب الجاني والقبض عليه. وفي تصريح للإعلام، قال نائب مفوض الشرطة، ديكسيت غيدام: “شخص مجهول اقتحم منزل سيف علي خان. وقعت مواجهة بينهما أدت إلى إصابة الممثل، وهو الآن يتلقى العلاج. التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الحادث”. وفي بيان صادر عن فريق سيف علي خان، طلبت الإدارة من الإعلام والجماهير التحلي بالصبر إلى أن يتم إصدار مستجدات جديدة”.كما أصدرت مستشفى ليلافاتي بيانًا أوضحت فيه تفاصيل الحالة الصحية وقال الدكتور أوتاماني من المستشفى: “وصل سيف علي خان إلى المستشفى في الساعة 3:30 صباحًا مصابًا بطعنات متعددة، بينها واحدة قريبة من العمود الفقري. يخضع حاليًا لجراحة دقيقة تحت إشراف فريق طبي متخصص”. (ET بالعربي)