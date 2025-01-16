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فنون ومشاهير

كاميرا صورته.. أول فيديو لطاعن سيف علي خان لحظة هروبه!

Lebanon 24
16-01-2025 | 10:00
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بعد تعرض نجم بوليوود الشهير سيف علي خان زوج النجمة كارينا كابور، للطعن بسكين 6 مرات من قبل شخص مجهول دخل إلى منزله فجر اليوم الخميس، ما أدى إلى دخوله المستشفى تكشفت تفاصيل جديدة عن هوية المهاجم.

فقد ذكرت شرطة مومباي أن مهاجم خان دخل في جدال مع خادمته، فما كان من الأخير إلا أن تدخل في محاولة لتهدئة الموقف.

وقالت أيضاً الرجل المجهول تحول إلى شخص عدواني وانخرط مع سيف علي خان في مشاجرة؛ ما تسبب في إصابة الممثل بجروح عميقة.
 
وبعد الحادث، صعد المهاجم الدرج وهرب من المكان.

كما قالت مصادر الشرطة إنه تم تتبع صور كاميرات المراقبة الخاصة به في الطابق السادس وحددت هويته.

ونشرت مواقع عبر منصات التواصل فيديو للحظة خروج "اللص" ويظهر في المقطع يرتدي ملابس سوداء وشالا برتقالي اللون وكان غير مقنع وهو ينظر إلى الكاميرا. (العربية)
 
 
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