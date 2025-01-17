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فنون ومشاهير
"اتشرف بعلاقتي مع ماهر الأسد".. نجم "باب الحارة" السوري يُثير الجدل بتصريحاته
Lebanon 24
17-01-2025
|
04:13
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أطلق الممثل السوري مصطفى الخاني تصريحات مثيرة للجدل في مقطع فيديو انتشر عبر "يوتيوب" تناولت مواقفه السابقة من نظام بشار الأسد.
وقدّم الخاني المعروف بمواقفه المؤيدة للنظام وظهوره المتكرر مع بشار الأسد وشقيقه ماهر قائد الفرقة الرابعة في مناسبات عديدة، مراجعة شاملة لتجربته ومواقفه السابقة، معترفاً بأنه كان يرى النظام خياراً أفضل مقارنة بالبدائل المطروحة آنذاك، حسب تعبيره، ووصف المعارضة بـ"الإرهابية".
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وقال الخاني متوجها للشعب السوري بالقول: "انتو شعب مابيلبقلو حرية .. واتشرف بعلاقتي مع ماهر الاسد.."
وشارك الخاني في مسلسلات عدة منها "الفوارس" و"الزير سالم"، إلا أن دوره في مسلسل "باب الحارة" بشخصية "النمس" كان نقطة التحول في مسيرته الفنية.
تزوج الخاني من يارا بشار الجعفري، ابنة مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، لكن الزواج لم يستمر طويلاً، إذ انفصلا بعد عامين.
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