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فنون ومشاهير

بعد دخوله عالم الطهي... هل إنضم "مهند" لعائلة شاكر باشا؟

Lebanon 24
17-01-2025 | 12:26
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إنتشرت عبر المواقع الإلكترونية التركية العديد من الأخبار حول إنضمام كيفانش تاتليتوغ لمسلسل عائلة شاكر باشا، على أن يجسد شخصية شريك "مريم أوزرلي "  التي ستظهر ضيفة شرف ضمن أحداث المسلسل بشخصية تدعى "روزأماليا "،  ولكن ما حقيقة هذا الخبر.
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نشرت الصحفية بيرسين أن كل ما تداولته المواقع التركية حول إنضمام كيفانش تاتليتوغ لفريق عمل مسلسل "عائلة شاكر باشا "كضيف شرف لمدة خمس حلقات هو غير صحيح على الإطلاق؛ خاصة أن كيفانش لديه عمله الجديد الذي تعاقد عليه أخيراً عن "نجدت ألماس".

وكان كيفانش قد حصل مؤخرا على لقب "الرجل الأكثر أناقة " لعام 2024  وفقا لمجلة  In Style.

التركية كما حصل على المركز الخامس ضمن قائمة النجوم الأكثر شعبية بتركيا لعام 2024 .


ونشرت المواقع الإلكترونية التركية أن صناع مسلسل "عائلة شاكر باشا " يجهزون لمفاجآة قوية للجمهور ستعرض بحلقة 12 كانون الثاني، إذ ستعرض الحلقة بشكل مختلف وكأنها حلقة وثائقية تتعرض لهوية العائلة وكيف وصلت لمكانتها المرموقة وعلاقتها بالقصر والأحداث التي جمعتها بالسلطان عبد الحميد الثاني. (نواعم)
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