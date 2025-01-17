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فنون ومشاهير

حسين الديك تضامن مع أهل غزة... هكذا شاركهم الفرحة (صورة)

Lebanon 24
17-01-2025 | 15:00
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شارك الفنان السوري حسين الديك عبر خاصية القصص القصيرة متابعيه على إنستغرام صورة تعكس الفرحة الّتي يشعر بها أهالي غزة نتيجة اتفاقية وقف إطلاق النار وذلك بعد أكثر من عامٍ على الحرب ضدّ اسرائيل.

ووأرفق الصورة التي تظهر مجموعة من الأطفال يترأسهم طفلاً يحمل علم فلسطين في الأعالي، العبارة التالية: "466 يوما! من الصمود والصبر... لتنعم أخيراً أرض العزة بسلامها المستحق".
 
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