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فنون ومشاهير
أحمد فهمي يكشف سبب تردّده على طبيب نفساني (فيديو)
Lebanon 24
17-01-2025
|
23:00
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خلال لقائه في برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدّمه الإعلامي شريف عامر على قناة "mbc مصر"، كشف المطرب والممثل أحمد فهمي، سبب تردّده على طبيب نفساني منذ العام الماضي، مبدياً استياءه الشديد من التعليقات التي تصله وتتضمن إساءة إليه وإلى زملائه الفنانين.
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وقال فهمي: "فيه ناس ساعات بتبقى عايزة تضايقك من غير سبب، وفيه ناس بتستفزني في المطلق، وبتعلّق بهجوم، ولكني من السنة اللي فاتت بدأت أروح لدكتور نفسي وأتكلّم معاه علشان أسيطر على العصبية، وقالي إن مشكلتي إني بحاول أتبنى أفكاري".
وعن كيفية فصله بين الغناء والتمثيل، أوضح فهمي: "المزيكا لا تفارقني لحظة ومرتبطة طول الوقت بالتمثيل، وأنا ببقى عايز أفصل بين إني مغنّي وممثل، مش عايز المشاهد يشوفني بمثل ويلاقيني بغنّي التتر، علشان كده بفصل ومبغنيش في مسلسلات بمثّل فيها".
أما عن كواليس مسلسله الجديد "نقطة سودة"، فقال أحمد فهمي: "بدأنا التحضير له في شهر مايو، وبدأنا تصويره في أول أيلول، وخلصنا تصوير في فبراير واتعرض آخر السنة، كان مقلق بالنسبة ليا إنه 50 حلقة ولكن إحنا كنا متفقين إنهم يبقوا ثلاثة أجزاء كل جزء 15 حلقة، والورق من البداية وهو لسه حلقتين أو ثلاثة كان بالنسبة ليا حلو إن الناس تشتغل المسلسل الطويل على أنه مسلسل قصير، لأن المسلسلات الطويلة بيبقى فيها حاجات مملة، إحنا اشتغلنا من اللحظة الأولى إن كل حلقة يبقى فيها أحداث والناس تتشد للمسلسل، طبعاً كان مُهلك ولكن الحمد لله".
وأضاف: "أنا الحمد لله الفترة اللي فاتت دي ربّنا كارمني في المشاريع اللي بعملها، وكان مسلسل بين السطور محقق نجاح كبير وخرجت منه خايف من الخطوة اللي بعدها، ولكن الحمد لله من بداية الحلقة الرابعة الناس بدأت تتعلق بمسلسل "نقطة سودة"".
واختتم أحمد فهمي حديثه بالقول: "مشكلة الدراما العربية إن المسلسل بيركّز على البطل لوحده، ولكن فيه نقطة سودة التركيز كان على كل الأبطال، وفي واحد قابلني قالي متثقش في أي واحدة ست زي فيروز دي، وطبعاً الدراما لازم يكون فيها مبالغة علشان الناس تفضل تتشدّ للأحداث". (لها)
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