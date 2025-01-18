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فنون ومشاهير

"الحيتان الداعمة للأسد لم تغادر دمشق".. ممثل سوري شهير يكشف مُفاجأة! (صورة)

Lebanon 24
18-01-2025 | 01:36
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أعلن الممثل السوري مكسيم خليل في تغريدة على حسابه في منصة إكس أمس الجمعة أن من وصفهم بـ"حيتان المال" الفاسدين ما زالوا في دمشق.

وكتب قائلا:" الأنباء المتداولة عن مغادرة بعض حيتان الاقتصاد الداعمة لماهر و بشار وأسماء الاسد عارية تماماً عن الصحة. هم في دمشق الآن ..يحتفلون بالعودة مع اصدقائهم. يعيدون ترتيب أوراقهم الغير شرعية .. يبيعون شركاتهم لرجال أعمال أتراك و غيرها .."

كما دعا خليل الحكومة الجديدة إلى التحلي بالشفافية و"المسؤولية " واسترجاع حقوق السوريين.

كذلك حثها على عدم التذرع بمسألة من البديل عن هؤلاء لإعمار البلاد، مشددا على ان سوريا تزخر بالعديد من الأسماء ورجال الأعمال المغتربين القادرين على لعب دور فعال في المرحلة المقبلة وإعادة الاعمار والنهوض بسوريا.
 
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وكان اسم رجل الأعمال السوري محمد حمشو تصدر مداولات السوريين، الأسبوع الماضي لاسيما بعد حديث عن تسوية قدرت بملايين الدولارات دفعها مقابل عودته. فيما أكدت مصادر "العربية" حينها أنه غادر البلاد.

وتشغل مسألة بقاء أو عودة بعض رجال الأعمال الذين كانت لهم علاقات مع النظام السابق حيزاً مهماً من نقاشات السوريين على مواقع التواصل.(العربية)





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