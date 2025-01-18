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فنون ومشاهير

أحضان حارة.. لقاء مؤثر يجمع نجمي باب الحارة "عصام ومعتز" (فيديو)

Lebanon 24
18-01-2025 | 09:24
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات المختصة بأخبار الفنانين مقطع فيديو يوثق اللقاء المؤثر بين نجمي مسلسل "باب الحارة" السوريين ميلاد يوسف ووائل شرف.

و تصدر مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع للحظة لقاء الممثلين السوريين ميلاد يوسف ووائل شرف لحظة وصولهما الى الرياض يوم امس لاجل حضورهما حفل جوائز جوي اورد الليلة.

وبدت حالة الاشتياق بين ميلاد ووائل إذ كان اللقاء بالأحضان والسعادة كانت واضحة على وجههما.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو معبرين عن سعادتهما بـ نجما باب الحارة، ومتذكرين شخصيتهما في العمل "عصام ومعتز"، الشقيقين في عائلة ابو عصام.


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