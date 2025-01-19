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فنون ومشاهير

مفاجأة من نسرين طافش: أعلنت عن زواجها في حفل الرياض.. فمن العريس؟

Lebanon 24
19-01-2025 | 01:08
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أعلنت الفنانة نسرين طافش عن زواجها خلال حضورها حفل "جوي أوردز" الذي أقيم في المملكة العربية السعودية، مساء السبت.

وخلال لقائها مع الإعلامية بوسي شلبي، كشفت نسرين أنها تزوجت من رجل أعمال مصري بعيدًا عن الوسط الفني، مشيرة إلى أنها جاءت من شهر العسل مباشرة إلى الحفل.
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وكانت نسرين طافش قد أعلنت انفصالها عن زوجها السابق الدكتور شريف شرقاوي في شهر تموز 2023، وذلك للمرة الثانية. وقالت حينها عبر حسابها في "إنستغرام": لقد تم طلاقي بشكل رسمي بكل هدوء وسلام، أرجو من الجميع احترام الخصوصية.
 
 
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