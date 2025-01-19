فنان شهير أبكى الحضور.. ظهر على كرسي متحرّك وواجه صعوبة في الكلام (فيديو)

أثار الفنان عبد الله الرويشد حالة من القلق بين محبيه في حفل توزيع جوائز joy awards، وذلك بعدما ظهر على كرسي متحرك أثناء تواجده على السجادة الخزامية.

وقد أشرف رئيس هيئة الترفيه في السعودية تركي آل الشيخ، على تكريم سفير الأغنية الخليجية بجائزة "الإنجاز مدى الحياة" عن مسيرته الفنية الممتدة طيلة العقود الماضية، لتشهد خشبة المسرح لحظة عاطفية ومؤثرة أبكت الحضور الذين هتفوا وصفقوا تحية وإجلالًا لقامة فنية مهمة.

لمسة وفاء سعودية غير مستغربة تجاه أحد أعظم فناني الوطن العربي ذو التاريخ الطويل من النجاحات ..



عبدالله الرويشد أيقونة خليجية خالصة ..



شفاه الله وعافاه ..

الله يرد له صحته ونشوفه الموسم القادم بكامل عافيته .. #JoyAwards pic.twitter.com/ZErNqLYLKJ — جهاد العبيد (@JihadAlobaid) January 18, 2025 Advertisement

وصعد الرويشد على خشبة مسرح ANB أرينا، متكئًا على عكازه لاستلام الجائزة، محاطا بالنجوم السعوديين محمد عبده، ورابح صقر، وأصيل أبو بكر، ومدير عام شركة روتانا سالم الهندي، وقد ساعدوه في الصعود على الخشبة، وبدا واضحاً التعب على الفنان الذي واجه صعوبة في الكلام، لكن رغم ذلك، يبدو أن عبد الله الرويشد وضعه الصحي مستقر.