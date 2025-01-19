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فنون ومشاهير

فنان شهير أبكى الحضور.. ظهر على كرسي متحرّك وواجه صعوبة في الكلام (فيديو)

Lebanon 24
19-01-2025 | 04:52
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أثار الفنان عبد الله الرويشد حالة من القلق بين محبيه في حفل توزيع جوائز joy awards، وذلك بعدما ظهر على كرسي متحرك أثناء تواجده على السجادة الخزامية.
 
 
وقد أشرف رئيس هيئة الترفيه في السعودية تركي آل الشيخ، على تكريم سفير الأغنية الخليجية بجائزة "الإنجاز مدى الحياة" عن مسيرته الفنية الممتدة طيلة العقود الماضية، لتشهد خشبة المسرح لحظة عاطفية ومؤثرة أبكت الحضور الذين هتفوا وصفقوا تحية وإجلالًا لقامة فنية مهمة.
 
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وصعد الرويشد على خشبة مسرح ANB أرينا، متكئًا على عكازه لاستلام الجائزة، محاطا بالنجوم السعوديين محمد عبده، ورابح صقر، وأصيل أبو بكر، ومدير عام شركة روتانا سالم الهندي، وقد ساعدوه في الصعود على الخشبة، وبدا واضحاً التعب على الفنان الذي واجه صعوبة في الكلام، لكن رغم ذلك، يبدو أن عبد الله الرويشد وضعه الصحي مستقر.
 
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