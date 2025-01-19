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فنون ومشاهير
"مش هينفع اتسجن".. نشوى مصطفى ترد مجدداً على منتقديها
Lebanon 24
19-01-2025
|
23:00
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تطال الانتقادات الفنانة المصرية نشوى مصطفى بعد رحيل زوجها رجل الأعمال المصري محمد عماد، الذي توفي قبل 3 أسابيع.
وقد عادت نشوى مصطفى إلى تقديم برنامجها التلفزيوني، وهو ما انتقده البعض، معتبرين أنها لم تلتزم بالتواجد في منزلها خلال شهور العدة، وهو ما ردت عليه في وقت سابق الفنانة المصرية.
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لكنها عادت من جديد خلال استضافتها للإعلامية فاتن موسى للحديث عن الأمر، بعدما حيتها ضيفتها على ظهورها سريعاً في البرنامج وعودتها للعمل من جديد.
فردت نشوى مصطفى مؤكدةً أن الجمهور لا يعلم أن هناك شروط جزائية في العقود، لتعلق قائلةً: "أنا مش هقدر اتسجن وأنا في السن ده لو ملتزمتش بالعقود"، مشيرة إلى كون الشروط الجزائية قيمتها ملايين الجنيهات، وهي لا تستطيع أن تدفعها، وهو ما يجعلها مضطرة للظهور في البرنامج.
بعدها وجهت نشوى مصطفى حديثها إلى من ينتقدون ظهورها بالماكياج في البرنامج بعد وفاة زوجها، مؤكدةً أن التصوير له شروط وأسس، وهو أمر يرتبط بالإضاءة والبشرة.
وعلّق على الأمر قائلةً: "ده مش تجميل عشان أعجب حضراتكم"، لتشير بعدها إلى وجود خبير إضاءة وخبير تجميل وخبير تصوير، هم من يضعون القواعد.
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