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فنون ومشاهير
الشرطة تلقي القبض على المتورط في طعن "سيف علي خان".. وهذا جديد حالته الصحية
Lebanon 24
20-01-2025
|
23:00
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أعلنت الشرطة الهندية أنه تم القبض على محمد شريف الإسلام شهزاد، المهاجر غير الشرعي من بنغلاديش، صباح الأحد بتهمة مهاجمة الممثل سيف علي خان.
وكشفت الممثلة سهى علي خان في حديث لها مع وسائل الإعلام، أن شقيقها الممثل سيف علي خان يتماثل للشفاء.
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وقالت سهى علي خان: "نحن سعداء لأنه يتعافى بشكل جيد، ونحن ممتنون للغاية، ونشعر بالبركة والامتنان. شكرًا لكم على كل تمنياتكم".
ويُذكر أن الممثل الهندي سيف علي خان كان قد تعرض لهجوم في منزله من قبل متسلل، ما أدى إلى إصابته بطعنات عدة.
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