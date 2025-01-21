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فنون ومشاهير

خبر فني حزين... وفاة ممثل شاب وهذا ما كشفه الطبّ الشرعيّ (صورة)

Lebanon 24
21-01-2025 | 08:45
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فُجع الوسط الفني برحيل الممثل الإسباني فرانسيسكو سان مارتن، الذي أنهى حياته منتحرًا في منزله عن عمر ناهز 39 عامًا.

وأكد مكتب الطب الشرعي في مقاطعة لوس أنجلوس أن سان مارتن انتحر شنقًا، في حادثة أثارت حزنًا عميقًا بين محبيه وزملائه.
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واشتهر سان مارتن بتجسيده دور داريو هيرنانديز في المسلسل الدرامي الشهير "Days of Our Lives"، الذي عُرض في عام 2011.
 
كما ظهر لاحقًا في المسلسل الأميركي "The Bold and the Beautiful" عام 2017، حيث تألق في دور ماتيو. (العين الإخبارية)
 
النجم الإسباني فرانسيسكو سان مارتن
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