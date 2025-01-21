18
o
بيروت
17
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
13
o
النبطية
9
o
زحلة
7
o
بعلبك
-1
o
بشري
14
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
خبر فني حزين... وفاة ممثل شاب وهذا ما كشفه الطبّ الشرعيّ (صورة)
Lebanon 24
21-01-2025
|
08:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
فُجع الوسط الفني برحيل الممثل الإسباني فرانسيسكو سان مارتن، الذي أنهى حياته منتحرًا في منزله عن عمر ناهز 39 عامًا.
وأكد مكتب الطب الشرعي في مقاطعة لوس أنجلوس أن سان مارتن انتحر شنقًا، في حادثة أثارت حزنًا عميقًا بين محبيه وزملائه.
Advertisement
واشتهر سان مارتن بتجسيده دور داريو هيرنانديز في المسلسل الدرامي الشهير "Days of Our Lives"، الذي عُرض في عام 2011.
كما ظهر لاحقًا في المسلسل الأميركي "The Bold and the Beautiful" عام 2017، حيث تألق في دور ماتيو. (العين الإخبارية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
نظرات الممثل التركي الشهير لياسمين صبري حديث الجمهور.. شاهدوا مدى إعجابه بجمالها (فيديو)
Lebanon 24
نظرات الممثل التركي الشهير لياسمين صبري حديث الجمهور.. شاهدوا مدى إعجابه بجمالها (فيديو)
01:59 | 2025-01-21
21/01/2025 01:59:21
Lebanon 24
Lebanon 24
كلام خطير من أدرعي عن لبنان.. هذا ما كشفه
Lebanon 24
كلام خطير من أدرعي عن لبنان.. هذا ما كشفه
13:24 | 2025-01-20
20/01/2025 01:24:01
Lebanon 24
Lebanon 24
هي حبيبة طليق نادين الراسي.. ممثلة لبنانية تحتفل بعيد ميلادها بأجواء مميزة (صور)
Lebanon 24
هي حبيبة طليق نادين الراسي.. ممثلة لبنانية تحتفل بعيد ميلادها بأجواء مميزة (صور)
03:09 | 2025-01-21
21/01/2025 03:09:07
Lebanon 24
Lebanon 24
كان في "الوطني الحر".. تعيين مستشار جديد للرئيس عون!
Lebanon 24
كان في "الوطني الحر".. تعيين مستشار جديد للرئيس عون!
11:50 | 2025-01-20
20/01/2025 11:50:39
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر معلومة.. "حزب الله" يريد هذه الوزارة
Lebanon 24
آخر معلومة.. "حزب الله" يريد هذه الوزارة
14:10 | 2025-01-20
20/01/2025 02:10:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
09:47 | 2025-01-21
جورج خبّاز إلى العالمية مجددًا.. ماذا في التفاصيل؟
08:00 | 2025-01-21
برفقة زوجها اللبنانيّ... شاهدوا آخر صورة لابنة دونالد ترامب الحامل
07:35 | 2025-01-21
بعد سقوط الأسد.. ممثل يرفض التعليق على عودته إلى سوريا وهكذا أجاب إحدى الصحافيات
06:29 | 2025-01-21
مراسل الـ"أم تي في": "ترامب مدّلي إيدو" وهذا ما أبلغني به
04:30 | 2025-01-21
ما قامت به غير متوقع.. ممثلة لبنانية شهيرة تُفاجئ الجمهور بجلسة تصوير جريئة! (صورة)
04:05 | 2025-01-21
هي نجمة "ذا فويس كيدز".. فنان شهير يُعلن خطوبته من زميلته (صور)
فيديو
بث مباشر.. وقائع حفل تنصيب دونالد ترامب رئيساً لأميركا
Lebanon 24
بث مباشر.. وقائع حفل تنصيب دونالد ترامب رئيساً لأميركا
11:07 | 2025-01-20
21/01/2025 18:27:48
Lebanon 24
Lebanon 24
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
Lebanon 24
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
02:20 | 2025-01-12
21/01/2025 18:27:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
00:13 | 2025-01-11
21/01/2025 18:27:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24