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فنون ومشاهير

جورج خبّاز إلى العالمية مجددًا.. ماذا في التفاصيل؟

Lebanon 24
21-01-2025 | 09:47
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سيشارك فيلم "Yunan" للمخرج أمير فخر الدين، بطولة جورج خباز و هانّا شيغولا  (أيقونة السينما الأوروبية)، توم ملاشيحا وسيبيل كيكيلي اللذان شاركا في المسلسل الشهير Game of thrones  بالاشتراك مع علي سليمان و نضال الأشقر، في المسابقة الرسمية في مهرجان برلين الدولي للأفلام  Berlinalé.
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  وسينافس الفيلم على جائزة الدب الذهبي مع أهم الأفلام العالمية في المسابقة.
 
 
ومهرجان برلين هو أحد أهم المهرجانات العالمية للسينما مع مهرجاني Cannes و Venis، وقد شارك وفاز فيه أهم النجوم العالميين عبر تاريخ السينما.
 
وبدخول فيلم Yunan المسابقة الرسمية للدورة ٧٥ يكون الفيلم مرشحاً عن كل الفئات، يكون خباز مرشحاً بدوره تلقائياً لجائزة أفضل ممثل عن دور أساسي.
 
يذكر أن خباز صوّر في الصيف الماضي فيلماً عالمياً آخر في كندا بعنوان mille secrets mille dangers  من إخراج المرشح للأوسكار فيليب فالاردو.
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