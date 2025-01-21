هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة شتوية في أحدث ظهور لها (صورة)

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نشرت الفنانة هيفاء وهبي مجموعة من الصور عبر حسابها على منصة انستغرام، حيث تألقت بإطلالات شتوية مميزة في باريس.وفي التفاصيل، نسّقت هيفاء وهبي عددا من الإطلالات التي تميزت بالألوان الترابية الداكنة وموضة "نقشة النمر" الرائجة لهذا الموسم.وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مجموعة الصور التي نشرتها هيفاء وهبي، وأشادوا بجمالها وأنوثتها. (الجديد)