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فنون ومشاهير

أول تعليق من ممثلة شهيرة بعد إعلان خطوبة ابنها (صورة)

Lebanon 24
21-01-2025 | 13:30
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احتفل ابن الفنانة المعتزلة حنان الترك ، آدم خطاب، بخطبته مساء يوم الأحد الماضي، هذا الحدث الذي أحيط بخصوصية شديدة اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء المقربين فقط، في خطوة بعيدة عن الأضواء الإعلامية المعتادة.
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ومن ناحيتها حرصت حنان الترك على تهنئة العروسين، برسالة موجهة لابنها وعروسه التي تُدعى "منى" وهي من خارج الوسط الفني.
وكتبت حنان ترك مهنئة ابنها آدم: "ربي يسعدكم ويحفظكم اللهم آمين"، من خلال صورة نشرتها عبر خاصية الاستوري بحسابها الموثق على إنستغرام.
من جهته، توجّه آدم خطاب عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستغرام" بنشر صور لحفل الخطوبة الذي جمعه بخطيبته، حيث ظهر في الصور، وهو يقرأ "الفاتحة" برفقة عروسه التي كانت ترتدي فستاناً أبيض وحجاباً، في صورة توحي بالبساطة التي تحيط بالمناسبة. (الجديد)
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