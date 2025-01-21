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فنون ومشاهير

وفاة فنان شهير عن عمر 85 عاماً.. من هو؟

Lebanon 24
21-01-2025 | 16:26
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توفي المخرج الفرنسي برتران بلييه مساء الإثنين عن 85 عاما، على ما أعلنت عائلته لوكالة فرانس برس الثلاثاء.
وقد طبع بلييه بأفلامه الغنية بالحوارات الشيقة وأسلوبه الفكاهي اللاذع والمباشر، تاريخ السينما الفرنسية في سبعينات القرن العشرين وثمانيناته، وتعاون مع نجوم من الصف الأول أبرزهم جيرار دوبارديو.
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وفاز برتران بلييه بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي في عام 1979 عن فيلم "Préparez vos mouchoirs"، وقال ابنه ليونارد بلييه لوكالة فرانس برس إن المخرج توفي "بسلام في منزله في باريس محاطا بزوجته وأبنائه".
وارتبط اسمه ارتباطا وثيقا بجيرار دوبارديو الذي بدأ مسيرته الفنية في عام 1974 في فيلم "Les Valseuses" إلى جانب باتريك ديوير وميو ميو، الذي أصبح من كلاسيكيات المكتبة السينمائية الفرنسية، خصوصا مع أسلوبه الفكاهي الفظ الذي كان صادما في زمنه. (lbc)
وفاة المخرج الفرنسي برتران بلييه عن 85 عاما
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