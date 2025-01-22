صحّته تدهورت ووضعه الماديّ صعب جدّاً... مفاجأة جديدة عن الفنان المعروف هذا ما حصل معه

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بعدما أثارت صورة الفنان المصري إحسان الترك ردود فعل واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب ظهوره بوضع صحي متدهور، ونشره استغاثة بزملائه في الوسط الفني، لإسناد بعض الأعمال له لسد احتياجاته المادية الأساسية كشف الفنان عن مفاجأة سارة، وقال إنه استقبل أفراد قسم إنتاج مسلسل "فهد البطل" والذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي ويعرض في رمضان المقبل، وتعاقد معه رسميا للمشاركة في المسلسل، وأكد له طاقم الإنتاج عن سعادتهم لانضمامه لفريق العمل وبدء التصوير خلال أيام.وكان الفنان إحسان الترك قد ظهر في مقطع فيديو وهو راقد على سريره ولا يقوى على الحركة، مؤكدا أنه في أشد الحاجة للتمثيل لسد احتياجاته وأسرته وسداد إيجار البيت الذي يسكن به في منطقة فيصل في محافظة الجيزة المصرية. (العربية)