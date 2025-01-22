بعد انفصالها عن خطيبها رجل الأعمال السوريّ... نادين نجيم: "تاركتها هيك"

عبّرت الممثلة نادين نسيب نجيم عن إعجابها بتنظيم حفل "joy awards" الذي أُقيم في المملكة العربية السعوديّة.

وأشارت نادين إلى أنّها لا تُفكّر بالإرتباط حاليّاً بعد انفصالها عن خطيبها رجل الأعمال السوريّ ناريغ ناربيكيان، وقالت "تاركتها هيك". (رصد لبنان 24)