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فنون ومشاهير

اختطاف الدكتور قصي نصر الزير طبيب عائلة ديمة بياعة... كيف علّقت؟ (صورة)

Lebanon 24
22-01-2025 | 11:30
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كشفت الممثلة السورية ديمة بياعة عن تعرض طبيب عائلتها الدكتور قصي نصر الزير الى الإختطاف.
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وشاركت ديمة عبر خاصية القصص المصورة على صفحتها الخاصة عبر انستغرام عدد من المنشورات والفيديوهات التي توضح ما حصل.
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وكان من بين المنشورات صورة لتعليق كتبه ابن الدكتور المخطوف، والذي كشف فيه عن ما حصل مع والده، مناشداً الجميع والأجهزة الامنية التحرك السريع من اجل انقاذه قبل فوات الأوان.

كما نشرت ديمة صورة اخرى للدكتور قصي نصر الزير وكتبت عليها:"قصي نصر الزير من انبل الأطباء وكان دكتور العائلة وكان ما يقصر مع حدا ويساعد العالم المحتاجة بدون مقابل، وانا وكل الناس يلي بتعرفه بتعرف هالشي، الرجاء المساعدة لتوصيل صوتنا ليرجع لبيته واهله ومرضاه".

كما اطلت ديمة عبر الستوري من خلال مقاطع فيديو شرحت فيها تفاصيل اضافية عن الحادثة وناشدت المسؤولين عن الإدارة الجديدة في سوريا التحرك لإنقاذ حياة الدكتور قصي نصر الزير وطمأنت أهله عليه.
 
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