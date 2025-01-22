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فنون ومشاهير

تغيرت ملامحه وراح يرقص بعفوية... تامر حسني يتفاعل بطريقة غريبة على أغنيته بعد تغيير لحنها (فيديو)

Lebanon 24
22-01-2025 | 16:15
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بعد انتشار أغنيتة بطريقة المهرجانات، شارك النجم تامر حسني متابعيه على انستغرام بمقطع فيديو كشف فيه عن رد فعله بعد سماع أغنيته "ناسيني ليه" بطريقة مختلفة.

وظهر النجم المصري في البداية مصدوماً وعلامات الدهشة والصدمة على وجهه بينما يستمع إلى الأغنية داخل الاستديو مع الفنان عمر مانو، ولكنه سرعان ما تغيرت ملامحه وراح يرقص بعفوية ويتفاعل بحماس مع الأغنية بلحن المهرجانات الجديد، وهو ما تفاعل معه النجوم والجمهور بشكل واسع.

ونال المقطع تفاعلاً كبيراً من النجوم الذين علقوا على المقطع وأثنوا على طيبة قلبه وحركاته الطبيعية والعفوية في التعامل مع الأمور الفنية.
 
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وكان الفنان المصري قد كشف في وقت سابق عن كواليس مشاركته في الدورة الخامسة من حفل "Joy Awards"، ضمن فعاليات موسم الرياض وتحدث عن الاستعراض الممتع الذي قدمه مع النجمة نيللي كريم، وبدى فيه وكأنه يطير، وقال: "الحمد لله كنت قد المسؤولية".

يذكر أن آخر أعمال تامر كان فيديو كليب لأغنيته الجديدة "فعلا مبيتنسيش" وهي دويتو مع الفنان رامي صبري، وهي من كلمات عمرو تيّام، وألحان شادي حسن، وإخراج تامر حسني، وتحقق نجاحاً كبيراً منذ طرحها على اليوتيوب. (لها)
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