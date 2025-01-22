"الفيلر دمر شفايفي"... ابنة أصالة تكشف سبب هجوم أطباء التجميل عليها (فيديو)

كشفت شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة نصري، سبب انتقادات أطباء التجميل لها بعد تصريحاتها عن استخدامات الفيلر الخاطئ وتأثيره السلبي على شفتيها، ودعوتها لاستخدام أساليب جديدة للتجميل من بينها الليزر.



وقالت شام الذهبي في تصريحات تلفزيونية: إن سبب هجوم الأطباء عليّ هو فيديو نزلته عن سوء استخدام الفيلر على شفايفي، وكثرة الحقن والتذويب.



واستعرضت شام الذهبي تجربتها السلبية مع الفيلر قائلة: أنا بدأت حقن شفايفي من زمان، عندما كنت 22 سنة للأسف، وكان الإجراء التجميلي الوحيد اللي عملته مع عملية لأنفي.

وتابعت: ومن كثر ما كبرت شفايفي صغرتها على مدار السنين وقبل افتتاح عيادتي، كان عندي (كلكعة) والأنسجة نفسها اتدمرت.



وأضافت شام الذهبي: هذا اللي خلاني أمشي على أساليب آمنة أكثر مثل الليزر لأعالج شفايفي، وهذا اللي خلاهم يهاجموني لإني قلت إن الفيلر دمر شفايفي، طب ما كثر الفيلر والتذويب فعلا دمر شفايفي.



وكانت شام قد ظهرت في فيديو تقف فيه داخل مركزها المتخصص في علاجات التجميل بتقنيات حديثة، وتقول إن شفايفها من كثرة التذويب والحقن باظت والجلد كرمش.

وسبق أن تحدثت شام الذهبي، عن الأخطاء التجميلية التي وقعت فيها والدتها الفنانة أصالة، وهو الأمر الذي دفعها للتخصص في مجال الكيمياء وتحديدا العناية بالبشرة.



قالت شام الذهبي في تصريحات تلفزيونية: «حصل حاجات كتير أوي لماما كانت ترند وهي جربتها وعملتها وحصلها أعراض جانبية وحشة جدا، صولا بيبي وبتصدق أي حاجة ممكن حد يقولها عندي أبرة الفنكوش تصدق».



أضافت: «راحت كذا مرة وعملت كذا إجراء نتيجتهم مكانتش حلوة وحصل تدمير بدل التجميل مرة حقنت بوتوكس دخل جوا الأحبال الصوتية بتاعتها ومعرفتش تغني وكان عندها حفلة كبيرة أوي».



أشارت شام إلى أن الطبيب الذي أجرى عملية تجميلية ناجحة لأصالة قد يخطئ مع آخرين فالأمر لا يتعلق بالطبيب وإنما يتعلق بالبشرة، موضحة أن أصالة دائمًا ما تهتم بالتغذية والفيتامينات الخاصة بالبشرة للحفاظ عليها. (سيدتي)