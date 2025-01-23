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فنون ومشاهير

تزوجت للمرة الثالثة.. النجمة السورية الشهيرة ترفض الكشف عن هوية عريسها الجديد!

Lebanon 24
23-01-2025 | 01:00
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أعلنت مؤخرا الممثلة السورية نسرين طافش عن زواجها من جديد، وذلك في مقابلة لها مع الإعلامية المصرية بوسي شلبي، على هامش حضورها النسخة الخامسة من حفل توزيع جوائز "جوي أووردز" في الرياض.

وقالت نسرين في المقابلة: "كنت في شهر العسل لأنني تزوجت".
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وأوضحت نسرين أنها تفضل عدم التحدث كثيراً عن حياتها الشخصية، وأضافت: "أنا مقررة ما أحكي كتير عن حياتي الشخصية، هو شاب مصري من مصر أم الدنيا، من خارج الوسط الفني ورجل أعمال".

وانفصلت نسرين مرتين عن زوجها السابق الدكتور المصري "شريف شرقاوي"، قبل أن تعلن طلاقها منه رسمياً في تموز عام 2023 وكتبت وقتها عبر إنستغرام : "لقد تم طلاقي رسميا بكل سلام وهدوء، وأرجو احترام الخصوصية".

كما تزوّجت للمرّة الأولى بين عامي 2008 و 2013، من رجل أعمال عربي لم تكشف هويته.

في السياق ذاته، يواصل فيلمها السينمائي "الدشاش" عرضه في السينمات حاليًا، وهو من بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين أمين، نسرين طافش، خالد الصاوي، أحمد الرافعي، مريم الجندي، تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سامح عبد العزيز.

كما أن نسرين طافش كانت مشغولة أيضًا بتصوير مسلسل "بدون مقابل" الذي يشارك في بطولته إلى جانب هاني رمزي، داليا البحيري، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، أيتن عامر، خالد سليم، أيمن عزب، محمد أبو داود، والمسلسل من إنتاج محمد فوزي وإخراج جمال عبد الحميد. (لها)


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