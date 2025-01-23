تحمل أيضا الجنسية السريلانكية.. ممثلة لبنانية تحتفل بعيد زواجها بأجواء مميزة (صور)

نشرت الممثلة ميا علاوي فيديو عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.



واسترجعت ميا في الفيديو دخولها القفص الذهبي برفقة زوجها الممثل آلان سعادة وذلك بمناسبة عيد زواجهما الثالث.



وعلقت على الفيديو بالقول: "معا منذ 3 سنوات. أنا سعيدة جدا لأني أسميك حياتي".

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يُذكر ان ميا هي من أب لبناني وأم من الجنسية السريلانكية، وهي ظهرت في عدة برامج تلفزيونية تحدثت فيها كيف كانت تساعد والدتها "العاملة المنزلية" في تنظيف المنازل ومعاناتها مع شقيقاتها من التنمر.



وإضافة إلى التمثيل ميا عارضة أزياء أيضاً وهي شاركت في بطولة عدة أعمالل تمثيلية مثل "اعترافات فاشونيستا" و مسلسل "من … إلى" وغيرها.



