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فنون ومشاهير

إحراق سيارة شقيق أحد أبرز الفنانين... وهذا ما كشفته كاميرات المراقبة

Lebanon 24
23-01-2025 | 05:26
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أقدم مجهولون على إشعال النيران في سيارة عماد دياب شقيق الفنان عمرو دياب، أمام أحد المنازل في منطقة الحوامدية في محافظة الجيزة.

وتم استجواب السائق وعدد من المواطنين، فيما بدأت أجهزة الأمن في تتبع كاميرات المراقبة لتحديد هوية المتهمين وضبطهم.
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وأظهرت كاميرات المراقبة تورط 3 أشخاص في الحادثة، حيث قاموا بسكب مادة قابلة للاشتعال على مقدمة السيارة ما أدى إلى احتراقها. (العربية)
 
 
 
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