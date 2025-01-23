17
o
بيروت
21
o
طرابلس
19
o
صور
19
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
15
o
النبطية
12
o
زحلة
13
o
بعلبك
2
o
بشري
14
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
إحراق سيارة شقيق أحد أبرز الفنانين... وهذا ما كشفته كاميرات المراقبة
Lebanon 24
23-01-2025
|
05:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
أقدم مجهولون على إشعال النيران في سيارة عماد دياب شقيق الفنان عمرو دياب، أمام أحد المنازل في منطقة الحوامدية في محافظة الجيزة.
وتم استجواب السائق وعدد من المواطنين، فيما بدأت أجهزة الأمن في تتبع كاميرات المراقبة لتحديد هوية المتهمين وضبطهم.
Advertisement
وأظهرت كاميرات المراقبة تورط 3 أشخاص في الحادثة، حيث قاموا بسكب مادة قابلة للاشتعال على مقدمة السيارة ما أدى إلى احتراقها. (العربية)
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد انفصالها عن خطيبها رجل الأعمال السوريّ... نادين نجيم: "تاركتها هيك"
Lebanon 24
بعد انفصالها عن خطيبها رجل الأعمال السوريّ... نادين نجيم: "تاركتها هيك"
07:28 | 2025-01-22
22/01/2025 07:28:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أسابيع من خضوعها لعملية جراحية طارئة.. نجمة شهيرة تُفارق الحياة عن عمر 52 عاماً! (صور)
Lebanon 24
بعد أسابيع من خضوعها لعملية جراحية طارئة.. نجمة شهيرة تُفارق الحياة عن عمر 52 عاماً! (صور)
01:17 | 2025-01-23
23/01/2025 01:17:05
Lebanon 24
Lebanon 24
عميل جديد في قبضة أمن الدولة.. هذا ما فعله قبل توقيفه
Lebanon 24
عميل جديد في قبضة أمن الدولة.. هذا ما فعله قبل توقيفه
15:20 | 2025-01-22
22/01/2025 03:20:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. ممثلة شهيرة في موقف مُحرج لتعطل سحاب فستانها
Lebanon 24
بالفيديو.. ممثلة شهيرة في موقف مُحرج لتعطل سحاب فستانها
09:25 | 2025-01-22
22/01/2025 09:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشكل شبه حاسم.. أسماء مطروحة لتولي هذه الوزارات
Lebanon 24
بشكل شبه حاسم.. أسماء مطروحة لتولي هذه الوزارات
14:46 | 2025-01-22
22/01/2025 02:46:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
04:23 | 2025-01-23
غيّرت اسمها.. زوجة فنان سوري شهير تتباهى بحصولها على جواز سفر تركي (صور)
03:45 | 2025-01-23
بغياب والدها.. كارين رزق الله تحتفل بتخرج ابنتها من إحدى جامعات لندن (صور)
03:10 | 2025-01-23
تحمل أيضا الجنسية السريلانكية.. ممثلة لبنانية تحتفل بعيد زواجها بأجواء مميزة (صور)
02:07 | 2025-01-23
"أعوذ بالله اللي استحوا ماتوا".. ممثل لبناني شهير يُثير الجدل بتصريحاته: " خطيئتي المفضلة هي الزنا" (فيديو)
01:17 | 2025-01-23
بعد أسابيع من خضوعها لعملية جراحية طارئة.. نجمة شهيرة تُفارق الحياة عن عمر 52 عاماً! (صور)
01:00 | 2025-01-23
تزوجت للمرة الثالثة.. النجمة السورية الشهيرة ترفض الكشف عن هوية عريسها الجديد!
فيديو
بث مباشر.. وقائع حفل تنصيب دونالد ترامب رئيساً لأميركا
Lebanon 24
بث مباشر.. وقائع حفل تنصيب دونالد ترامب رئيساً لأميركا
11:07 | 2025-01-20
23/01/2025 13:58:14
Lebanon 24
Lebanon 24
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
Lebanon 24
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
02:20 | 2025-01-12
23/01/2025 13:58:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
00:13 | 2025-01-11
23/01/2025 13:58:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24