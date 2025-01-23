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فنون ومشاهير

فنان على سرير المستشفى... أُصيب بوعكة مفاجئة وهذا وضعه الصحيّ (صورة)

Lebanon 24
23-01-2025 | 07:00
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كشف الفنان المصري محمد عبد العظيم عن وعكة صحية تعرض لها بنشره لصورة له على سرير المستشفى عبر حسابه على موقع فيسبوك.

وقال محمد عبد العظيم في منشور له: "الحمد لله والشكر لله..عدت على خير"، وأضاف: "عشت كام يوم في رعب..والنتيجة طلعت أنني سليم وقلبي قلب أسد".
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كما كشف عن سبب تعرّضه للوعكة المفاجئة، وتبيّن أنها متعلقة بأمراض القلب والكوليسترول، فيما أعلن عن خروجه من المستشفى وتماثله للشفاء. (العربية)
 
 
الفنان محمد عبد العظيم بالمستشفى

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