فنان على سرير المستشفى... أُصيب بوعكة مفاجئة وهذا وضعه الصحيّ (صورة)

Advertisement

كشف الفنان المصري محمد عبد العظيم عن وعكة صحية تعرض لها بنشره لصورة له على سرير المستشفى عبر حسابه على موقع فيسبوك.وقال محمد عبد العظيم في منشور له: "الحمد لله والشكر لله..عدت على خير"، وأضاف: "عشت كام يوم في رعب..والنتيجة طلعت أنني سليم وقلبي قلب أسد".كما كشف عن سبب تعرّضه للوعكة المفاجئة، وتبيّن أنها متعلقة بأمراض القلب والكوليسترول، فيما أعلن عن خروجه من المستشفى وتماثله للشفاء. (العربية)