هي إبنة إعلاميّ... فنانة تتلقى رسائل تهديد ما هو مضمونها؟

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تعرّضت الفنانة المصرية ميّ الغيطي إلى موقف غريب، حيث قام فرد أمن يعمل في المجمع الخاص الذي تسكنه بإرسال رسائل تهديد لها لإجبارها على الزواج منه.وتقدم الإعلامي محمد الغيطي، والد مي الغيطي، ببلاغ للسلطات ضد فرد الأمن وما بدر منه من ابتزاز وتهديد لابنته، حيث أرسل لها رسائل عبر تطبيق "إنستغرام" يهددها بالإيذاء في حال رفضها الزواج منه.وضبطت السلطات المتهم، وتم اقتياده إلى ديوان قسم الشرطة واتّخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه، وتولت النيابة العامة التحقيقات. (العربية)