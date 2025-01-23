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فنون ومشاهير

السيارة اشتعلت أثناء اصطفافها أمام أحد المنازل.. شقيق فنان شهير يتعرض لجريمة مدبرة غامضة

Lebanon 24
23-01-2025 | 12:52
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أقدم مجهولون على إشعال النيران في سيارة "عماد دياب" شقيق الفنان عمرو دياب، أثناء اصطفافها أمام أحد المنازل في منطقة الحوامدية بمحافظة الجيزة.

وتلقى مركز شرطة الحوامدية بلاغًا من سائق شقيق الفنان عمرو دياب يفيد بقيام مجهولين بإضرام النار في السيارة خلال توقفها في المكان المشار إليه، وبانتقال قوة أمنية إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة اللازمة، تبين احتراق أجزاء من السيارة قبل أن يتم إخماد النيران.
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وتحفظت السلطات على السيارة لفحصها من قبل فرق الأدلة الجنائية.

وتم استجواب السائق وعدد من المواطنين، فيما بدأت أجهزة الأمن في تتبع كاميرات المراقبة لتحديد هوية المتهمين وضبطهم.

وأظهرت كاميرات المراقبة تورط 3 أشخاص بالواقعة، حيث قاموا بسكب مادة قابلة للاشتعال على مقدمة السيارة أثناء اصطفافها ما أدى لإحراق السيارة من المقدمة وارتفاع النيران، قبل أن يتم إخمادها بمعرفة الأهالي.
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