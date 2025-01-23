Advertisement

فنون ومشاهير

ريتا حايك تستذكر لحظة مشاركتها في "الأوسكار" عام 2018

Lebanon 24
23-01-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1310523-638732628278405163.jpeg
Doc-P-1310523-638732628278405163.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استذكرت الممثلة اللبنانية ريتا حايك لحظة مشاركتها في حفل توزيع جوائز "الأوسكار" عام 2018، وذلك في مجموعة من الصور التي نشرتها عبر انستغرام.

وفي التفاصيل، أعادت حايك نشر مجموعة من الصور عبر خاصية القصص المصورة والتي ظهرت في الصورة الأولى منها إلى جانب فريق عمل فيلم "قضية رقم 23" الذي كان مرشحاً آنذاك للفوز بجائزة أفضل فيلم أجنبي.
Advertisement

وشاركت حايك صورتين لإطلالتها على السجادة الحمراء، إذ ظهرت بفستان ملوّن مكشوف الصدر مع فتحة ساق كبيرة والذي حمل توقيع المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:39 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:17 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:07 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
00:15 | 2025-01-24
23:31 | 2025-01-23
16:00 | 2025-01-23
14:00 | 2025-01-23
12:52 | 2025-01-23
10:42 | 2025-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24