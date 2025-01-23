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فنون ومشاهير

بعد مشاركة فيلمه "يونان" في مهرجان برلين..هذا ما قاله جورج خباز

Lebanon 24
23-01-2025 | 16:00
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عبّر الممثل اللبناني جورج خباز عن سعادته بالمشاركة في فيلم Yunanعبر حسابه على “إنستغرام”، قائلاً: “أنا في غاية الفرح والفخر للإعلان عن عرض فيلم “Yunan” للمرة الأولى في المسابقة الرسمية بمهرجان برلين السينمائي. كان شرفاً عظيماً أن أكون جزءاً من هذه الرحلة السينمائية”.
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أضاف: “لا شك لدي بأن هذا الفيلم سيترك أثراً دائماً لدى الجمهور. شكراً من القلب للفريق الرائع الذي أظهر احترافية وشغفاً كبيرين في تحقيق هذا المشروع. أتطلع للاحتفال معكم جميعاً في برلين!”

الجدير بالذكر أن خباز أنهى في الصيف الماضي تصوير فيلم عالمي آخر في كندا بعنوان ““Mille Secrets Mille Dangers”، من إخراج فيليب فالاردو، المرشح لجائزة الأوسكار.
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