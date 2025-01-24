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فنون ومشاهير
فاجأت الجمهور بموقفها.. زوجة نجم سوري شهير تفضح نظام الأسد (صورة)
Lebanon 24
24-01-2025
|
01:50
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نشرت رنا الحريري، زوجة الممثل السوري باسم ياخور، رسالة مطولة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي فاجأت فيها المتابعين، حيث شكرت كل من تواصل معها واطمأن عليها ووجه لها الرسائل.
كما كشفت رنا ما حصل في عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، طالبة من الشعب السوري ان يكون يدا واحدة ليبنوا البلد سويا بعد سنوات من الانقسام.
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وكتبت رنا عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام: "شكرا من قلبي لكل شخص بعتلي رسالة ولكل كلمة جميلة كتبتولي ياها.. كل حياتي وانا بفتخر بالجزء العربي السوري فيني، لاني كنت دايما حس السوريين شعب عاطفي، عندن كم هائل من المحبة واللهفة والروح الطيبة، وبعرف سنوات الظلم الطويلة والخوف والحرمان غيرت كتير بقلوب الناس، بس المعادن الاصيلة لا تذوي".
وتابعت: "لهيك ورغم كلشي بيضل عندي امل كبير بانو ولاد بلدي يرأفوا ببعض ويفهموا انو الحقد، الكره، التعصب والتطرف ما رح يجيب الا الخراب والمرت، والسوريين شعب بيستحق الحياة، كما يجب ان تكون الحياة".
وفي ستوري اخر، رد متابع على كلام رنا فقال: "انا لبناني ما الي حصة بكلامك؟"، لترد عليه رنا بالقول: "كل امنياتي لـ سوريا بالسلام والحياة الأفضل بتمناها للبنان ولكل الشعوب العربية يلي عاشوا الحرب والفوضى والمعاناة، وجواتي حب كبير للشعب اللبناني".(الجديد)
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