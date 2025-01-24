Advertisement

فنون ومشاهير

فاجأت الجمهور بموقفها.. زوجة نجم سوري شهير تفضح نظام الأسد (صورة)

Lebanon 24
24-01-2025 | 01:50
A-
A+
Doc-P-1310675-638733064750641858.jpeg
Doc-P-1310675-638733064750641858.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشرت رنا الحريري، زوجة الممثل السوري باسم ياخور، رسالة مطولة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي فاجأت فيها المتابعين، حيث شكرت كل من تواصل معها واطمأن عليها ووجه لها الرسائل.

كما كشفت رنا ما حصل في عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، طالبة من الشعب السوري ان يكون يدا واحدة ليبنوا البلد سويا بعد سنوات من الانقسام.
Advertisement

وكتبت رنا عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام: "شكرا من قلبي لكل شخص بعتلي رسالة ولكل كلمة جميلة كتبتولي ياها.. كل حياتي وانا بفتخر بالجزء العربي السوري فيني، لاني كنت دايما حس السوريين شعب عاطفي، عندن كم هائل من المحبة واللهفة والروح الطيبة، وبعرف سنوات الظلم الطويلة والخوف والحرمان غيرت كتير بقلوب الناس، بس المعادن الاصيلة لا تذوي".

وتابعت: "لهيك ورغم كلشي بيضل عندي امل كبير بانو ولاد بلدي يرأفوا ببعض ويفهموا انو الحقد، الكره، التعصب والتطرف ما رح يجيب الا الخراب والمرت، والسوريين شعب بيستحق الحياة، كما يجب ان تكون الحياة".
 
 
 
وفي ستوري اخر، رد متابع على كلام رنا فقال: "انا لبناني ما الي حصة بكلامك؟"، لترد عليه رنا بالقول: "كل امنياتي لـ سوريا بالسلام والحياة الأفضل بتمناها ل‍لبنان ولكل الشعوب العربية يلي عاشوا الحرب والفوضى والمعاناة، وجواتي حب كبير للشعب اللبناني".(الجديد)



Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:39 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:23 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
02:52 | 2025-01-24
00:15 | 2025-01-24
23:31 | 2025-01-23
23:00 | 2025-01-23
16:00 | 2025-01-23
14:00 | 2025-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24