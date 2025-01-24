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فنون ومشاهير

أجرأ تصريح عن اغتيال نصرالله.. هذا ما قاله ممثل لبناني شهير (فيديو)

Lebanon 24
24-01-2025 | 02:52
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تحدث الممثل طلال الجردي عن رأيه في التطورات والاحداث الأخيرة التي حصلت في لبنان خلال مقابلة صحافية ، وتحديدا فترة العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان وما نتج عنه.

ورد طلال عن سؤال بشأن ما اذا كان يتوقع اغتيال الأمين العام لحزب الله السيد حسن، فقال: "لم أتوقع هذا الامر"، مضيفا: "انا لست من مؤيدي هذا الخط بعد عام 2000 وتحديدا بعد ما حصل في 7 أيار عام 2008".
وتابع: "في موضوع العداء ضد إسرائيل جميعنا نتفق على هذا الامر، اما في ما يتعلق بالسياسة الداخلية فما كان يحصل لم يكن صحيحا".

وختم الجردي: "وجود السيد حسن اليوم كان سيكون مساهما أساسيا في روح التغيير التي ستحصل، لما له من تأثير على قرار مجموعة كبيرة من اللبنانيين".(الجديد)
 
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