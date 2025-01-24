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فنون ومشاهير
مُمثّل يُفجّر مفاجأة: تعرّضت للخطف وكنت قريباً من الموت!
Lebanon 24
24-01-2025
|
06:47
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كشف بيندكت كامبرباتش تجربة "اقترابه من الموت" التي عاشها قبل أكثر من 20 عاماً، حين اختُطف وسُرق أثناء سفره إلى الخارج.
وقال الممثل البريطاني إنه تم اختطافه وسرقته من قبل 6 رجال أثناء وجوده في جنوب إفريقيا لتصوير فيلم "إلى نهاية الأرض" على قناة "بي بي سي" في عام 2004.
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وأوضح أن الحادث وقع بعد رحلة غوص مع بعض الأصدقاء، وانتهى بهم الأمر بإطار سيارة منفجر، مما أدى إلى تقطع السبل بهم على جانب الطريق.
واتخذت الأمور منعطفاً خطيراً بشكل خاص عندما تعرض بيندكت ومجموعته للسرقة من قبل قطاع الطرق، وأجبروا على ركوب سيارة قادها الخاطفون في جولة لعدة ساعات.
وتذكر أنه تم ربطه وإجباره على الجلوس "على طريقة الإعدام"، مما سمح للصوص بالفرار بعد ذلك.
وأشار بنديكت إلى أنه تغير بشكل كبير في أعقاب هذه التجربة، موضحاً أنه أصبح مدمناً للأدرينالين.
وأضاف: "لقد عززت تجربة الاقتراب من الموت كل ذلك. لقد جعلتني أقول، أوه، صحيح، نعم، يمكن أن أموت في أي لحظة". (لها)
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