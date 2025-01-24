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فنون ومشاهير
ارتدت كروب توب ضيق من دون أكمام... هبة نور تستعرض رشاقتها بلوك رياضي ضيق من داخل الجيم (صور)
Lebanon 24
24-01-2025
|
16:25
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أطلت الممثلة السورية هبة نور على متابعيها في احدث إطلالاتها عبر حسابها الرسمي، ظهرت فيها من داخل الصالة الرياضية بلوك ضيق إستعرضت من خلاله رشاقة جسمها حيث إرتدت كروب توب ضيق من دون اكمام مع روال ضيق رمادي، و تركت شعرها منسدلاً على كتفيها، مع مكياج رائع اظهرت من خلاله جمال وجهها.
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و في وقت سابق، تألقت الممثلة السورية هبة نور في احدث إطلالتها على متابعيها عبر حسابها الرسمي من مشاركتها في حفل Joy Awards، حيث ظهرت بفستان بغاية الروعة، باللون الزهري، ذات تصميم خيالي بتفاصيل مبهرة من توقيع المصمم اللبناني العالمي طوني ورد، من دون اكمام سترابليس، و إعتمدت لشعرها تسريحة مناسبة للإطلالة، مع مكياج رائع اظهرت من خلاله جمال وجهها.
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