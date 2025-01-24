بعد قبلتهما المُثيرة للجدل في الرياض.. الأمن السعودي يستدعي أنغام وعبد المجيد عبدالله وهذه عقوبتهما (فيديو)

أثيرت حالة كبيرة من الجدل في الساعات الماضية، بعد استدعاء الفنانة المصرية أنغام، والفنان السعودي عبد المجيد عبدالله، من قبل الأمن العام السعودي بسبب قُبلتهما في حفل جوائز جوي بالسعودية والذي أقيم في مدينة الرياض، يوم 18 كانون الثاني الجاري.



وبعد الإعلان عن استدعائها، قامت أنغام، بنشر عدة صور وفيديوهات عبر ستوري انستغرام، خلال تواجدها في العاصمة القطرية الدوحة، ولم تتطرق للأخبار المنتشرة في الساعات الماضية

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وقبل ساعات، أعلن الحساب الرسمي للأمن العام السعودي، عبر موقع إكس تويتر سابقًا، استدعاء شخصين خالفا الذوق العام خلال فعالية بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، دون التطرق لهوية الشخصين بشكل مباشر.



وشارك حساب الأمن العام السعودي عبر موقع إكس، صورة مموهة من مقطع الفيديو محل الجدل، مشيرًا إلى أنه تم استدعاء هذين الشخصين، فكتب في التعليق: "استدعاء شخصين مخالفين للائحة المحافظة على الذوق العام في فعالية بمدينة الرياض".



وتابع بيان الأمن العام السعودي: "أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه إشارة إلى ما تم تداوله من محتوى مرئي مخالف للائحة المحافظة على الذوق العام لشخصين في فعالية بمدينة الرياض فإنه جار استدعاؤهما وتطبيق اللائحة بحقهما، واستكمال الإجراءات النظامية".

📹| شرطة منطقة الرياض: استدعاء شخصين مخالفين للائحة المحافظة على الذوق العام في فعالية بمدينة الرياض. pic.twitter.com/wNH0RdLt3K — الأمن العام (@security_gov) January 24, 2025



العقوبة المنتظرة بحق أنغام وعبد المجيد عبدالله



1-مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة نظاماً، توقع غرامة مالية على كل من يخالف أيَّا من الأحكام الواردة في لائحة المحافظة على الذوق العام في السعودية بما لا يتجاوز (خمسة) آلاف ريال، وفقاً لجدول تصنيف المخالفات المنصوص عليه في المادة (التاسعة) من اللائحة، ويضاعف مقدار الغرامة في حال تكرار المخالفة نفسها خلال (سنة) من تاريخ ارتكابها للمرة الأولى.



2-يجوز لمن صدر في حقه قرار بغرامة مالية وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة، التظلم منه أمام المحكمة الإدارية المختصة.



تتولى وزارة الداخلية –بالاشتراك مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والجهات الأخرى ذات العلاقة- تصنيف المخالفات، وتحديد الغرامات المالية المقابلة لكل منها، وفق جدول تعده لهذا الغرض ويصدر بقرار من وزير الداخلية.



وتسببت قُبلة الفنان عبد المجيد عبد الله للفنانة أنغام في حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار الفيديو.

واستقبل عبد المجيد عبد الله الفنانة أنغام بحفاوة وترحاب كبيرين على هامش حفل Joy awards وقبلها على يديها وجبينها، وتدخل النجم المصري حسين فهمي ممازحا ليدفعه إلى التوقف.(وكالات)





