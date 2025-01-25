تفاصيل جديدة عن طلاق نانسي عجرم وزوجها الدكتور فادي الهاشم.. صحافي يكشف الحقيقة

Advertisement

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية بخبر انفضال الفنانة نانسي عجرم عن زوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم، وذلك بعدما كتبت نانسي عبر حسابها على "X" قائلة: "عندما ينتهي فصل، تبدأ روحنا في كتابة فصل جديد، هذه سنّة الحياة".وكشف مصدر مقرب من نانسي عجرم حقيقة الأخبار المتداولة حول طلاقها، مشيرا إلى أن الطلاق وقع بالفعل بعد زواج دام 17 عاماً، وأن السبب يعود إلى خلافات بين الطرفين.وأوضح المصدر أن الانفصال تم بهدوء في ظل وجود أبناء بينهما. كما قامت نانسي بإلغاء متابعة زوجها على إنستغرام.من ناحية أخرى، أفاد مصدر آخر في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن الانفصال تمّ عام 2022، وأن نانسي عجرم تعيش حالياً مع بناتها في منطقة "سهيلة". وأضاف أن زواجهما كان مدنياً، وأن الطرفين سيعلنان الخبر رسمياً قريباً.الا ان الصحافي ايلي مرعب كتب على حسابه على انستغرام قائلا: "الله يحمي النجمة نانسي عجرم وزوجها وبناتها، ما في طلاق ولا خلاف ولا مشاكل. القصة قصة أغنية وفيديو كليب جديد"، نافيا بذلك الأنباء المتداولة عن طلاقها.