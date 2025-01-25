Advertisement

فنون ومشاهير

هل تذكرون بطلة كليب "حبيبي يا نور العين" لعمرو دياب؟ كانت ملكة جمال لبنان شاهدوا كيف أصبحت (صور)

Lebanon 24
25-01-2025 | 04:38
A-
A+
Doc-P-1311129-638734023693428019.jpg
Doc-P-1311129-638734023693428019.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
فازت نيكول بردويل بلقب ملكة جمال لبنان عام 1992، وخطفت الأنظار بجمالها الأوروبي ومثلت بلدها في مسابقة ملكة جمال العالم في العام نفسه.

وبعد فوزها باللقب الجمالي، شاركت نيكول في فيديو كليب أغنية "حبيبي يا نور العين" الشهيرة للفنان عمرو دياب، وجسدت بعد سنوات دوراً في فيلم "الباحثات عن الحرية" للمخرجة المصرية إيناس الدغيدي .
Advertisement

خاضت مجال عرض الأزياء وتصوير الإعلانات.

وتعيش نيكول بردويل حياة أسرية مستقرة، حيث أنها تزوجت من المحامي الياس أبي يونس، وأنجبت منه ابنتين وابتعدت عن الأضواء.
 
 
 
 
 
 
 



تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:23 | 2025-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:35 | 2025-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:43 | 2025-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:30 | 2025-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
05:13 | 2025-01-25
03:47 | 2025-01-25
03:08 | 2025-01-25
01:56 | 2025-01-25
00:43 | 2025-01-25
23:30 | 2025-01-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24