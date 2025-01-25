هل تذكرون بطلة كليب "حبيبي يا نور العين" لعمرو دياب؟ كانت ملكة جمال لبنان شاهدوا كيف أصبحت (صور)

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فازت نيكول بردويل بلقب ملكة جمال لبنان عام 1992، وخطفت الأنظار بجمالها الأوروبي ومثلت بلدها في مسابقة ملكة جمال العالم في العام نفسه.وبعد فوزها باللقب الجمالي، شاركت نيكول في فيديو كليب أغنية "حبيبي يا نور العين" الشهيرة للفنان عمرو دياب، وجسدت بعد سنوات دوراً في فيلم "الباحثات عن الحرية" للمخرجة المصرية إيناس الدغيدي .خاضت مجال عرض الأزياء وتصوير الإعلانات.وتعيش نيكول بردويل حياة أسرية مستقرة، حيث أنها تزوجت من المحامي الياس أبي يونس، وأنجبت منه ابنتين وابتعدت عن الأضواء.