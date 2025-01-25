ماريتا الحلاني أحيت حفل "سامسونغ" في دبي

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أحيت الفنانة ماريتا الحلاني حفل شركة "سامسونغ" في دبي، وذلك بمناسبة إطلاقها أحدث هواتفها الذكية سلسلة Galaxy S25 التي تتضمن شريحة إلكترونية مخصصة وتحسينات في ميزات الذكاء الاصطناعي. وقد أقيم الحفل في "دبي فستيفال سيتي مول"، بحضور عدد من الوجوه الفنية والاجتماعية. تم خلال الحفل استعراض مميزات الهاتف والمنتجات الجديدة التي قدمتها الشركة.وقدمت ماريتا خلال الحفل مجموعة من أشهر أغنياتها بحضور عدد من محبيها الذين حضروا خصيصًا للاستماع إلى جديدها.وقد وقع الاختيار على ماريتا من قبل الشركة لإحياء هذه المناسبة لأنها تحاكي جيل الشباب المهتم بكل ما هو جديد في عالم الهواتف والذكاء الاصطناعي.