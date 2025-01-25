Advertisement

فنون ومشاهير

ماريتا الحلاني أحيت حفل "سامسونغ" في دبي

Lebanon 24
25-01-2025 | 06:21
A-
A+
Doc-P-1311166-638734083502925090.jpg
Doc-P-1311166-638734083502925090.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أحيت الفنانة ماريتا الحلاني حفل شركة "سامسونغ" في دبي، وذلك بمناسبة إطلاقها أحدث هواتفها الذكية سلسلة Galaxy S25 التي تتضمن شريحة إلكترونية مخصصة وتحسينات في ميزات الذكاء الاصطناعي. وقد أقيم الحفل في "دبي فستيفال سيتي مول"، بحضور عدد من الوجوه الفنية والاجتماعية. تم خلال الحفل استعراض مميزات الهاتف والمنتجات الجديدة التي قدمتها الشركة.
Advertisement

وقدمت ماريتا خلال الحفل مجموعة من أشهر أغنياتها بحضور عدد من محبيها الذين حضروا خصيصًا للاستماع إلى جديدها.

وقد وقع الاختيار على ماريتا من قبل الشركة لإحياء هذه المناسبة لأنها تحاكي جيل الشباب المهتم بكل ما هو جديد في عالم الهواتف والذكاء الاصطناعي.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:23 | 2025-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:35 | 2025-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:43 | 2025-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:30 | 2025-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
08:48 | 2025-01-25
07:57 | 2025-01-25
06:43 | 2025-01-25
05:13 | 2025-01-25
04:38 | 2025-01-25
03:47 | 2025-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24