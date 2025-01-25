فنان يتحدّث عن إصابته بمرض السرطان... كيف هو وضعه الصحيّ حاليّاً؟

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كشف الفنان علاء مرسي أسراراً جديدة عن مسيرته الفنية، وبعض المحطات المهمة في حياته، بما في ذلك تجربته مع مرض السرطان وتركه الفن لفترة للعمل في المسجد النبوي، معلناً رأيه في الفنانين عادل إمام ونادية الجندي.وقال علاء مرسي عن تجربته مع مرض السرطان، إنه تعالج من ورم بسيط في القولون وأنه الآن بكامل صحته وعافيته.ورداً على سؤال بشأن تركه الفن لفترة وعمله كعامل نظافة في المسجد النبوي، أجاب بأنه في أوائل التسعينيات، ترك الفن لفترة وذلك لعدة أسباب منها أنه شعر بحالة روحانية دفعته للذهاب الى المدينة المنورة والإقامة هناك.ولفت مرسي الى أن أحد أصدقائه ساعده على الحصول على تأشيرة، وجاء فيها أنه عامل نظافة في المسجد النبوي، لكنه لم يعمل في ذلك، وأقام في المدينة المنورة لسنة كاملة.وردًّا على سؤال حول رأيه في نادية الجندي، قال إنها نجمة لكنها كانت تحتاج الى أعمال أخرى لتبرز موهبتها أكثر، وألا تعتمد على البطولة المطلقة. وفي رده على سؤال آخر، قال إن نبيلة عبيد تميزت عن نادية الجندي في اختيار النصوص.