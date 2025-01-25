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فنون ومشاهير

أمضى 15 عاماً في الخارج... فنان سوريّ عاد إلى سوريا: هذا ما حصل معي على الحدود

Lebanon 24
25-01-2025 | 08:48
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تحدّث الفنان السوريّ وصفي المعصراني عن عودته إلى سوريا، بعدما أمضى 15 عاماً خارج البلاد بسبب أغانيه الداعمة للثورة، وقال "المعاملة يلي تعاملتها على الحدود كأني طالع من سويسرا".
 
 
وأشار إلى أنّ "الحدود السوريّة كانت في السابق منطقة رعب لجميع السوريين"، وأضاف: "ما بيعرف السوري مين كاتب عنو تقرير أو مبلغ عنو شي، وممكن من الحدود كان يتاخد على السجون ويختفي". (رصد لبنان 24)
 
 
 
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