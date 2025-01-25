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فنون ومشاهير

آخرهم نانسي عجرم .. فنانون انفصلوا بعد قصص حبّ كبيرة من هم؟

Lebanon 24
25-01-2025 | 10:00
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شهد الوسط الفني خلال الفترة الأخيرة حالات انفصال بين الفنانين، حيث عاش الوسط خلال الساعات الماضية صدمة بعد انفصال الفنانة نانسي عجرم وفادى الهاشم بعد قصة حب دامت لأكثر من 17 عامًا.
 
انفصال رنا سماحة عن الملحن سامر أبو طالب
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ومؤخرًا أعلنت الفنانة رنا سماحة انفصالها عن الملحن سامر أبو طالب حيث علقت على "فيسبوك" قائلة: "تم الانفصال رسميًا بينى وبين أبو ابني متمنية له التوفيق في حياته وشكرًا كل الشكر للمحترم الأمين الأستاذ سعيد بيومى المحامي".

 
انفصال ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي
وقبل عام تقريبا، عاش الوسط الفني صدمة طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي التي أعلنها الثنائي وسط دهشة كبيرة من جمهور النجمين، لاسيما وأن زيجتهما شهدت استقرارا كبيرا على مدار 4 سنوات.


انفصال محمود العسيلي عن زوجته أمنية عبد المنعم 
وخلال عام 2024 أيضًا، انفصل الفنان محمود العسيلي عن زوجته خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم بعد زواج دام 4 سنوات، حيث أعلنت أمنية الخبر رافضة الإفصاح عن التفاصيل. (اليوم السابع)
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