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فنون ومشاهير

"أنا لي لي مش آلاء".. مذيعة دينية وداعية تصدم متابعيها بخلع الحجاب وظهورها الجريء (صور)

Lebanon 24
26-01-2025 | 00:11
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فاجأت مقدمة البرامج الدينية والداعية الإسلامية آلاء عبد العزيز جمهورها بتحولها المفاجيء بعد خلعها للحجاب وإدعائها أنها مصابة بمرض نفسي.

ظهرت آلاء عبد العزيز في فيديو عبر حسابها بموقع Facebook وهي في حالة انهيار تام كاشفة أنها تعرضت لمرض نفسي أدى لتغيرات جذرية في حياتها، وقالت: "أنتم عارفين أنا مين وعارفين بوست مرضي، أنا آلاء عبد العزيز المذيعة الدينية الداعية الإسلامية.. أنا نمت صحيت لقيت نفسي قلعت الطرحة وبنزل بليل وبقيت واحدة تانية.. أنا مش فاكرة إني عندي بنت وبصحى الصبح مش فاكرة بنتي، عايزة حد يلحقني ويتبنى حالتي".
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آلاء عبد العزيز

وفجأة تحول صوتها ونظرتها من المنكسرة للجريئة، وقالت: "أنا لي لي مش آلاء.. أنا الأصل أنا المُزة.. مذيعة دينية مين، أنا الأصل يا حلوين، ولا هخف ولا نيلة، أنا اللي جاية".
آلاء عبد العزيز

وكانت آلاء نشرت صورة لها بالحجاب وأخرى من دون مع صورتين للنجمة الراحلة سعاد حسني من فيلم "بئر الحرمان"، وعلقت كاتبة: "جماعه أنا عاوزه اعترف لكم اعتراف، أنا مريضه بجد، أنا مريضه حاليا عندي حاله انفصام شخصية وانتكاسة نوبة هوس، دي مش أنا، دلوقتي أنا آلاء عبد العزيز إللى بتكلمكم، التانية دي مش أنا، أنا مش فاهمه حاجه ولازم اتعالج، أنا بتدمر، الشخصية دي بتدمرني، ده الدكتور بتاعي شادي محمد شرف، تشخيص حالتي عنده محدش ينتقدني، بتحبوني ساعدوني". (في الفن)
آلاء عبد العزيز
آلاء عبد العزيز
آلاء عبد العزيز

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