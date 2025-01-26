فوضى في حمص.. ممثل سوري يحذّر من خطورة ما يحصل في سوريا (فيديو)

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على وقع بحر الشائعات التي لفت حصول انتهاكات في حمص وسط سوريا، أطل الممثل السوري الشهير جمال سليمان معلقاً.وأوضح في فيديو نشره مساء أمس السبت على حسابه في فيسبوك أن "ما يجري في حمص خطير جداً" في إشارة إلى قتل مسلحين عددا من المواطنيين.كما شدد على ضرورة محاكمة المجرمين بطرق قانونية، مؤكداً ألا أحد ضد تطبيق العدالة.إلا أنه لفت إلى أن هذه المحاكمات لا يجب أن تتم عن طريق "انتقامات فردية من قبل مسلحين بشكل عشوائي".وحذر من ضرورة عدم انتشار الفوضى، داعياً إلى محاسبة كل متورط عن طريق القضاء.كذلك ذكّر بأهمية عدم الانجرار إلى العنف، وحمل السلاح، وتنفيذ كل شخص للعدالة بيده.إلا أن كلامه أثار موجة من التعليقات على حسابه، بين مؤيد لما قاله، وبين من اعتبر أن كل من أوقف مجرم أو ضباط تورطوا في انتهاكات عديدة.كما رأى البعض أن ما جرى في حمص طال "فلول النظام" ممن رفضوا تسليم أسلحتهم.