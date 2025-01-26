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فنون ومشاهير
بعد القبلة المثيرة للجدل بين ابنته ومطرب شهير.. هكذا علق والد أنغام على استدعائها من الشرطة السعودية
Lebanon 24
26-01-2025
|
10:20
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في أول تعليق له على استدعاء الشرطة السعودية للفنانة أنغام على خلفية واقعة تقبيل الفنان عبدالمجيد عبدالله لها في حفل توزيع جوائز "Joy Awards"، قال الموسيقار محمد علي سليمان، والد أنغام، إنه لا يرى أي تصرف غير لائق في تصرف ابنته مع عبدالمجيد عبدالله. وأوضح أن أنغام وعبدالمجيد يعتبران زملاء وأصدقاء وأشقاء، مؤكدًا: "مش شايف أي حاجة مخلّة في سلام ابنتي لعبد المجيد عبد الله، فهم زملاء وأخوات".
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كان مقطع فيديو قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه الفنانة أنغام مع المطرب السعودي عبد المجيد عبدالله، أثناء المشاركة في حفل Joy awards، وهو يقبل أنغام أثناء سلامه عليها، حيث تدخل الفنان حسين فهمي لينقذ الموقف ويعلق بسخرية: "خلاص بوستين كفاية"، ما دفع السلطات السعودية، للإعلان عن استدعاء عبدالمجيد عبدالله وأنغام، وذلك لمخالفتهما لائحة المحافظة على الذوق العام.
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