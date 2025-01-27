ردا على التهديدات التي تلقاها بعد سقوط نظام الأسد.. شقيق أيمن زيدان يخرج عن صمته وهذا ما قاله

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خرج الفنان السوري وائل زيدان عن صمته ليعلق على ما يجري رداً على الهجوم والانتقادات التي يتعرض لها شقيقه الفنان أيمن زيدان وعائلته على وسائل التواصل الاجتماعي، وصلت إلى تهديده بالقتل، وذلك بعد سقوط نظام بشار الأسد.وقال وائل زيدان في تصريحات إعلامية إنه "سمع في الفترة الأخيرة عن تهديدات بالقتل موجهة إلى أيمن زيدان، دون معرفة الأسباب"، موضحًا أنه "لم يتعرض لمثل هذه التهديدات بالشخصي".كما أضاف: "كان الأمر موجهًا إلى أيمن فقط، واستغربت من ذلك، فشخصية مثل أيمن، والذي أعتبره رمزا فنيا، لا يجب أن يُهدد أو يُقال له ما نسمعه على منصات التواصل"، مؤكدا أن "هناك وقتًا كان لا يستطيع فيه أحد التحدث بحرية".وتابع: "من المهم أن نتكاتف معًا، وألا نترك أي شخص يعاني أو يجوع في سوريا. يجب أن نضع أيدينا في يد بعضنا بعضا، فهذا وقت جديد وصفحة جديدة لبلدنا".أما عن الحوادث الأخيرة، فقال: "لا يمكن لأي شخص أن يلوث يديه بالدماء، وإذا لم نُصلح أنفسنا أولًا، فإننا سنخسر".وفيما يتعلق بالهجوم الذي تعرضت له لمى بدور، زوجة حازم زيدان ابن أيمن زيدان بعد تصريحها الذي قالته من ساحة الأمويين بأن الدستور المدني لا يلغي الآخر، و يحق لكل إنسان أن يمارس ما يريده دون إلغاء الآخر، اعترف وائل بأن "التوقيت كان خاطئًا".وأكد أنه لم يكن يتوقع رد الفعل العنيف على لمى قائلا: "أنا وأستاذ أيمن لمناها"، وقال لها إن ذلك لم يكن الوقت المناسب لما ذكرته، مشيرا إلى أن الهجوم كان قاسيًا جدًا عليها.وختم برسالة: "الله يسامحنا جميعًا، ويجب أن نتروى في حكمنا على الآخرين. نحن بحاجة إلى التريث، وكلنا نبني سوريا معًا. بلدنا يضم 14 طائفة، وعلينا أن نتعاون من أجل مستقبل أفضل".(لها)