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فنون ومشاهير

أول صورة لنانسي عجرم بعد خبر انفصالها عن زوجها فادي الهاشم.. شاهدوا مع من كانت

Lebanon 24
27-01-2025 | 01:54
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انتشرت أمس الأحد صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أطلت فيها الفنانة نانسي عجرم مع عائلتها في أحد المطاعم.

وظهر شقيق نانسي نبيل عجرم إلى جانبها .
 
 
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وضجت وسائل الإعلام بخبر انفصال نانسي عن زوجها طبيب الأسنان الدكتور فادي الهاشم منذ الأسبوع الماضي، وذلك بعدما كتبت تغريدة غامضة على حسابها على إكس قالت فيها: "عندما ينتهي فصل، تبدأ روحنا في كتابة فصل جديد. هذه سنّة الحياة...".

وانتشرت أخبار بأن نانسي وزوجها انفصلا منذ عام 2022. الا نها لم ترد على هذه الأنباء والتزمت الصمت.

ورجح البعض ان هذه التغريدة هي ترويج لأغنيتها الجديدة.




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