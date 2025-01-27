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فنون ومشاهير

بعد القُبلة المُثيرة للجدل واستدعائها من قبل الأمن السعودي.. شاهدوا أول إطلالة علنية للفنانة أنغام (فيديو)

Lebanon 24
27-01-2025 | 02:24
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قامت الفنانة المصرية أنغام بإحياء حفل زفاف في قطر، هو الأول لها بعد قرار استدعائها من جانب الأمن العام السعودي، للتحقيق في واقعة قُبلة الفنان عبد المجيد عبدالله لها.

وقدّمت أنغام في الحفل باقة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة، باللهجة الخليجية، وسط حفاوة كبيرة من الجمهور، والذي لبّت طلبه بتأدية بعض الأغاني الشهيرة في مشوارها الفني.
 
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وكان قد أُثير في الفترة الأخيرة جدل كبير، بعد استدعاء الأمن العام السعودي لأنغام وعبد المجيد عبدالله بسبب قُبلتهما في حفل جوائز "جوي أوورد" الذي أُقيم في مدينة الرياض بالسعودية، في 18 كانون الثاني الجاري.

وأعلن الحساب الرسمي للأمن العام السعودي عبر موقع "X"، استدعاء شخصين خالفا الذوق العام خلال فعالية في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، من دون التطرق لهوية الشخصين بشكل مباشر.

وشارك حساب الأمن العام السعودي صورة مموّهة من الفيديو محل الجدل، مشيراً الى أنه تم استدعاء هذين الشخصين، فكتب في التعليق: "استدعاء شخصين مخالفين للائحة المحافظة على الذوق العام في فعالية بمدينة الرياض".

وتابع بيان الأمن العام السعودي: "أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه إشارة الى ما تم تداوله من محتوى مرئي مخالف للائحة المحافظة على الذوق العام لشخصين في فعالية بمدينة الرياض فإنه جارٍ استدعاؤهما وتطبيق اللائحة بحقهما، واستكمال الإجراءات النظامية". (لها)


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